エルブリッジ・コルビー氏（本人提供）【ワシントン共同】米国防総省のナンバー3、コルビー政策担当次官は27日、X（旧ツイッター）で日本に到着したと明らかにした。中国をにらみ、日本の南西諸島から台湾、フィリピンを結ぶ「第1列島線」で「抑止力を迅速かつ実質的に強化する方法を議論する」とした。コルビー氏は投稿で、日米同盟について「極めて重要で根本的な意義を持つ」と指摘した。訪日に先立ち、25日から韓国を訪問