ノルディックスキー・ジャンプ女子で、ミラノ・コルティナ五輪代表の高梨沙羅（クラレ）が羽田空港から欧州に出発した。ドイツ・ビリンゲンで開催されるＷ杯を経て、４大会連続の五輪へ挑む。「いよいよ。ビリンゲンでしっかり合わせていけたら」と緊張感を高めつつ、「自分ぐらい期待してあげたい」と大会にかける心境を明かした。ここまで、蔵王と札幌で行われた国内Ｗ杯２大会を消化。昨年から課題にしてきたテレマークは、