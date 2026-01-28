2024年に引退したレジェンド女優の美谷朱里（27）が、1月27日に放送されたABEMAのバラエティ番組『愛のハイエナ5』にゲスト出演。スタジオトークで、プライベートの親密な時間において、一瞬にして興ざめした「男性の身勝手な言動」を明かし、スタジオを爆笑と驚きに包み込んだ。【映像】“ベッドで冷めた”男の言い訳番組内では、MCのさらば青春の光・森田哲矢から「男性に冷める瞬間」を問われた美谷は、「プライベートなの