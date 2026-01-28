「警報級の大雪」のおそれ 日本海側は平地でも雪か 関東や九州でも雪のおそれ 気象庁によりますと、日本付近は明日から明後日にかけて強い冬型の気圧配置となり、北陸の上空約5500メートルには氷点下36度以下の非常に強い寒気が流れ込みます。この影響で、日本海側では発達した雪雲のラインが停滞し、山沿いだけでなく平地でも一気に雪が強まるおそれがあります。 では、29日には東京、神奈川、千葉、埼玉にも一部で雪雲