ダイエットが長続きする人と続けられない人の違い あある人はダイエットは我慢が肝心だと思い込んでいて、つらい日々を耐え、さらにハードな運動が欠かせないと考えています。なんてストレスフル・・・・・・。 一方で、ある人はダイエットができない日があっても「また明日から続ければいい」と考えます。そして厳しすぎる食事制限やハードな運動は必要なく「たまには休んでもいい」と思っています。全然違いますね