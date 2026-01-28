ドル全面高、NY下落の反動で買い戻しユーロドル1.2割れドル円153円手前 東京時間はドル全面高。ドル円は152.98円付近まで上昇、ユーロドルは1.20台を割り込んでいる。インフレが加速した豪ドルも対ドルで上げを帳消し。 ただ、ドル売りは続く見通し。 トランプ米大統領はドル安を懸念していないと発言したほか、次期FRB議長就任後は金利は大幅に下がると明言。米政府閉鎖の可能性が高まっていることや、