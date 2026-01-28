韓国株の時価総額がドイツを抜き10位に世界の米国離れと「TACOトレード」で 東京時間10:46現在 韓国総合株価指数 5168.13（+83.28+1.64%） 韓国株は大幅続伸、連日史上最高値を更新している。世界的なAIブームや政府の株式市場規制緩和期待、さらにトランプ氏の関税脅しのおかげで皮肉にも韓国株は急騰している。 韓国株の時価総額が水曜日時点で3兆2500億ドルに達しドイツの3兆2200億ドルを上回った