東京時間10:38現在 東京金先物DEC 26月限（TOCOM） 1グラム＝26515.00（+178.00+0.68%） ＮＹ金先物APR 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝5225.80（+105.20+2.05%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY金先がドル安と米連邦政府機関閉鎖警戒などで大幅高。東京金は円高で総裁もプラス圏