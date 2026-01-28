NZ財務相インフレ3%超えは歓迎できない、目標値下回るのが望ましい ウィリスNZ財務相は、インフレがNZ中銀目標範囲（1-3%）を超えるのは歓迎できない、インフレ率が目標値を下回ることが望ましいと語った。ただ、現時点で構造的な課題があるとは懸念していないと述べた。 インフレが目標範囲内に留まるというNZ中銀総裁の自信は、NZ中銀がその使命に沿って金融政策を運用する能力に対する私の信頼に基づいている。