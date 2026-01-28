広島・鈴木清明球団本部長が２８日、前日２７日に指定薬物のエトミデートを使用したとして、医薬品医療機器法違反の疑いで逮捕された羽月隆太郎容疑者について言及した。鈴木本部長は報道陣の取材に応じ「本人は否定しているかもしれませんが、逮捕という事実はある。野球活動を停止する」と説明。県警によると２５年１２月１６日、１１０番を受けて警察官が向かった先に、通報者と羽月容疑者がいた。場所は広島県内で、任意同