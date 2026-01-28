ブンデスリーガ▽第１６節ブレーメン０―２ホッフェンハイム（２７日、ヴェーザー・シュタディオン）ドイツ１部ブレーメンの日本代表ＤＦ菅原由勢はフル出場したが、チームは０―２で敗戦。リーグ９戦未勝利（３分け６敗）で、１８チーム中１５位となっている。ブレーメンは前半４４分にミドルシュートを決められて先制され、後半７分に相手に退場者が出て数的優位となるが、直後の同９分にセットプレーの流れから痛恨の２