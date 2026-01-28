米大リーグ（ＭＬＢ）の今季のトレード期限が例年のような７月末ではなく米東部時間８月３日午後６時（日本時間４日午前７時）で全球団に通知した、と情報サイトのファンサイデッドなど複数の米メディアが２７日（同２８日）、伝えた。その理由としてＭＬＢは締め切り日を週末ではなく、平日にしたいとして週明けの月曜日の３日にした模様と報じられている。従来は７月３１日だったトレード期限だったが、２０２２年の労使交