話題のビジネス書から不朽の名著までを1冊10分で――。そんな本の要約サービス「フライヤー」がビジネスパーソンを中心に好評を博している。2013年の創業以来、累計会員数は130万人に迫るが、AI時代に「要約」はどのように生き残っていくのか。そして、数々の要約を手がけてきたからこそ気付く「売れる本」のトレンドと人々の価値観の変化とは。創業者でもある大賀康史CEOと経済アナリストの森永康平氏の対談から迫る。※本稿は