「探偵！ナイトスクープ」（ABCテレビ）の1月23日放送回が波紋を呼んでいる。炊事、洗濯、掃除など日常的に兄妹の世話をする小6の長男が「６人兄妹の長男を代わって」という依頼をした内容に「あれはヤングケアラーでは」という声が集まり、ネットで炎上。母親のSNSは特定され、「育児放棄」「児童相談所に通報した」といった批判が殺到した。ABCテレビは26日、番組公式サイトにおいて「番組内容は演出だった」と説明、謝罪をした