巨人の合同自主トレが28日、宮崎県内で始まった。新加入の則本昂大投手（35）は初日からブルペン入り。一番乗りで室内のブルペンに入り力強く腕を振った。則本はオール直球で計34球を投じた。途中からは岸田が捕手を務め、終了後には笑顔で会話していた。今季は先発ローテーション入りを目指している。