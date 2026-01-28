1月28日、各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」のB1リーグ戦が開催される。東地区7位のサンロッカーズ渋谷は、中断期間中に指揮官交代があり、ゾラン・マルティッチ新ヘッドコーチが就任した。現在は今シーズン最多の4連勝中。浮上への糸口をつかんでおり、今節は国立代々木競技場第二体育館で茨城ロボッツと対戦する。 同地区10位の茨城は、第15節のホームゲーム