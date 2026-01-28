1月30日から4月5日にかけてTOKYO NODEにて開催される『攻殻機動隊展 Ghost and the Shell』において、ARグラスを活用した鑑賞体験「電脳VISION」が展開される。 【画像】ARグラスを使ってタチコマといっしょに解説を聞く体験イメージ 「電脳VISION」は、会場内に常備された200台もの「XREAL Air 2 Ultra」を来場者が装着し、タチコマによる解説を聞きながら原画展示を巡る、ガイドツアー形式のコンテンツだ。