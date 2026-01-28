けさ（28日）早く、岡山県笠岡市で住宅1棟が焼ける火事があり、この家の住人とみられる高齢の男性が死亡しました。 【写真を見る】笠岡市で住宅1棟全焼焼け跡から1人が遺体で見つかるこの家に一人暮らしの男性（83）か【岡山】 きょう（28日）午前5時20分ごろ、笠岡市神島外浦の古川勝治さん（83）の住宅から火が出ていると、近所に住む女性から消防に通報がありました。火は約2時間後に消し止められましたが、木造平屋の住