タイの5人組ボーイズグループ LYKN（ライキャン）が、日本デビューアルバム『DUSK & DAWN』を4月1日にリリースする。 （関連：&TEAM、音楽フェスで発揮する“観る者を離さない力”デビュー時からのグローバルな経験が武器に？） LYKNは、サバイバル番組『Project Alpha』を勝ち抜いた、William（ウィリアム）、Lego（レゴ）、Nut（ナット）、Hong（ホン）、Tui（トゥイ）の5