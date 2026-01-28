瀬戸内地方は、高気圧に覆われておおむね晴れています。昼過ぎからは寒気や湿った空気の影響で雲が広がり、岡山県北部で雪の降るところがあるでしょう。海沿いでは乾燥した状態が続く見込みです。日中の最高気温は岡山で10度、津山で8度、高松で11度でしょう。27日と同じくらいの気温になります。 29日もおおむね曇りで、岡山県北部で雪雲のかかるところがある見通しです。海沿いでは風がやや強く吹くでしょう。朝の最低気温は岡