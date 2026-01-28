前立腺がんは、新たに診断される患者数が増加しているがんです。転移のない前立腺がんの手術では、ロボット手術を実施する医療機関が増えています。 ロボット手術と聞くと、従来の開腹手術や腹腔鏡手術との違いや費用面に不安を感じる方も少なくないでしょう。 今回は、前立腺がんの手術費用を解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「前立腺がんの手術費用」はどれくらい？治療法も解説！【医師監修】』と題して公開