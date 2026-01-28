日本の連覇に終わったサッカーU-23アジアカップは、韓国サッカーの漂流を象徴的に示す大会となった。【注目】「比較対象にもならない」日本から嘲笑される韓国サッカーイ・ミンソン監督が率いるU-23韓国代表は、1月25日（日本時間）まで行われた同大会で4位に終わった。グループステージこそ1勝1分1敗で辛うじて突破したが、準々決勝ではオーストラリアを破り巻き返しのきっかけを作った。だが、勢いはそこまでだった。日本との準