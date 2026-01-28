J２のRB大宮アルディージャは１月26日、先のU-23アジアカップでU-23日本代表の主将を務めたDF市原吏音が、海外クラブへの移籍を前提とした手続きと準備のためにチームを離脱すると発表した。同日、オランダのメディア『Voetbal International』は、「選手に近い関係者」の情報として、同国の強豪AZがこの20歳のCBと契約に迫っていると報道。「間もなく入団する見込み」と報じた。U-23日本代表がU-23アジアカップの決勝で撃破