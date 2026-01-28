セレッソ大阪は１月28日、ヴィトール・ブエノのクルーべ・ド・レモ（ブラジル）への完全移籍を発表した。V・ブエノは2024年にC大阪に加入。１年目はJ１で21試合に出場し、３ゴール・４アシストを記録。２年目の昨季は、17試合で３ゴールをマークしていた。ブラジル人FWはクラブの公式サイトで「セレッソ大阪に加入してからの２年間、チームメイト、スタッフ、クラブの関係者の方々、そしてサポーターの皆さんにはどんな時に