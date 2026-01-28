杉本商事 [東証Ｐ] が1月28日午前(11:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比19.1％減の19.5億円に減り、通期計画の29.6億円に対する進捗率は65.9％にとどまり、5年平均の77.7％も下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比2.0倍の10億円に急拡大する計算になる。 直近3ヵ月の実績で