28日11時現在の日経平均株価は前日比360.27円（-0.68％）安の5万2973.27円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は152、値下がりは1420、変わらずは23と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。 日経平均マイナス寄与度は95.26円の押し下げで信越化 がトップ。以下、ファストリ が94.66円、ファナック が27.24円、日東電 が22.06円、中外薬 が19.05円と続いている。 プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を124.3