1月30日 発売予定 ポケモンセンター公式Xは、1月30日に正式発表を予定している新商品の予告をポストした。 投稿されたポストにはリボンをつけたクチートの姿が描かれている。あざむきポケモンのクチートは「ポケットモンスター ルビー・サファイア」にて登場し、メガシンカをした姿もある。今回公開されたイラストでは背景にもピンク色が用いられ、可愛らしいデザインになっ