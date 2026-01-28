26日（月）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）の東京サンビームズは、市川早彩（20）が特別指定強化選手として新たにチームに加入することをクラブ公式サイトで発表した。 市川は長野県出身のアウトサイドヒッターで、都市大塩尻高校在学中は全日本高等学校選手権大会（春高バレー）への出場経験も持つ。高校卒業後は日本大学へと進学し、現在は大学2年生だ。なお、チームでは背番号27を着