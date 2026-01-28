テレビ西日本の佐藤有里香アナウンサー（30）が28日までに自身のインスタグラムを更新。1月末で同局を退社することを報告した。「【ご報告】」とし、「すでにご存じの方もいらっしゃるかと思いますが、テレビ西日本を1月末で退社することになりました」と報告。「局アナとして走り続けた約7間、大好きなスポーツをはじめ、情報番組やバラエティ、ナレーション、そして“佐藤アナの大酒記”など、たくさんの経験をさせていただ