日本銀行は、0.75％への利上げを決めた先月の金融政策決定会合の議事要旨を公表しました。利上げ判断にあたり、複数の委員が円安の物価への影響を指摘していたことがわかりました。日銀がきょう公表した去年12月会合の議事要旨によりますと、政策委員たちは▼関税政策をめぐる不確実性が低下していること、▼来年もしっかりとした賃上げが期待できること、▼基調的な物価上昇率は緩やかな上昇が続いていることなどの認識を共有し、