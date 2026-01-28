スキージャンプ女子の高梨沙羅（クラレ）が２８日、自身４度目の五輪となる２月のミラノ・コルティナ大会に向けて欧州へ出発する前に、羽田空港で報道陣の取材に応じ、「残り少ない期間でしっかり自分のできることを尽くして、（五輪へ）向かっていきたい」と意気込みを語った。今月２０日から国内でワールドカップ（Ｗ杯）４試合を戦った高梨は「本当にたくさんの方々が応援に来てくださり、そこからパワーをいただいて飛ぶこ