SixTONES高地優吾が、27日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿!!」（火曜午後8時）に出演。自身の健康対策を話した。今回は「病院が苦手な人大集合SP」。高地は人間ドックや健康診断で血圧を測る時のことを話した。「やってもらっている最中に、悪いものが見つかるんじゃないかなと思って、すごいドキドキしちゃって。毎回数値が安定しないんですよ」と明かした。「看護師さんにも『大丈夫ですか、心拍数高いですよ』って言われ