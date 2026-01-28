1月27日公示の衆議院選挙を目前に、26日放送の『報道ステーション』（テレビ朝日系）で行われた7党の党首討論。生放送で各党首の議論が交わされたが、高市早苗首相（64）が“台湾有事”に言及した一幕が注目を集めている。番組が週末の24日、25日に行った世論調査では、「選挙で最も重視する政策」として外交・安全保障が39％を記録。景気・物価高対策、年金・社会保障制度に次いで、3番目にランクインした。国民から高い関心が寄