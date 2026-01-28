「自宅内でスリッパが脱げ、靴下が滑って転倒、前腕を骨折した」（70歳代・女性）「風呂場で体勢を崩し、背部を打撲、肋骨を骨折した」（70歳代・女性）これらは2025年に国民生活センターが紹介している事例だが、地震などの災害時に限らず、じつは平穏な日常生活のなかでも、高齢者の転倒・転落事故が年々増加しているという。厚生労働省「人口動態調査」のデータによると、2023年の転倒・転落等による死亡者数は1万1千784人。近