映画「MERCY／マーシーAI裁判」で殺人課刑事クリス・レイヴンを演じる俳優のクリス・プラットが、製作初期に「AI俳優を起用する」アイデアを提案していたことを明かした。作品では、妻殺害の容疑をかけられた主人公が、AI判事マドックス（レベッカ・ファーガソン）に90分以内で無実を証明するという緊迫したストーリーが描かれる。 【写真】クリス・プラット美人妻と仲むつまじい2ショット