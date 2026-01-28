ユーザー数4000万人超のBlueskyが、2026年の新機能などを紹介するロードマップを発表しました。What's Next at Bluesky - Blueskyhttps://bsky.social/about/blog/01-26-2026-whats-next-at-blueskyBluesky teases 2026 roadmap: a better Discover feed, real-time features and more | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2026/01/27/bluesky-teases-2026-roadmap-a-better-discover-feed-real-time-features-and-more/Blueskyの