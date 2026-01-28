巨人のドラフト２位・田和廉投手（２２）＝早大＝が２８日、宮崎でスタートした合同自主トレに参加し、初日から立ち投げでブルペン入りした。初日から“伝家の宝刀”シンカーを解禁。独特な軌道の決め球で、投げた瞬間には捕手を務めた柳桓湊ブルペン捕手からも「うおお！」と驚きの声が挙がった。この日はドラフト１位の竹丸もブルペン入りするなど、期待の新戦力が順調な調整を披露している。春季キャンプは２月１日からス