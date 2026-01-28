竹で遊ぶシャオチージー。（２０２５年１２月１１日撮影、成都＝新華社配信／Ｐａｎｄａ３６５提供）【新華社成都1月28日】中国四川省のジャイアントパンダ保護研究センター臥竜神樹坪基地で、竹で遊ぶパンダの「小奇跡（シャオチージー）」が撮影された。