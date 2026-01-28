覚醒剤や違法薬物の鑑定を20年以上、担当した経験のある法科学研究センターの雨宮正欣所長が28日、フジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に出演。指定薬物のエトミデートを使用したとして、医薬品医療機器法違反の疑いで逮捕されたプロ野球広島に所属する羽月隆太郎容疑者（25）についてコメントした。羽月容疑者は「使った覚えはありません」と容疑を否認している。広島県警によると昨年12月16日、110番