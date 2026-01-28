デビュー13周年を迎えたGENERATIONSが、グループとして10年ぶりとなる写真集『Footprints』（水鈴社）を3月25日に刊行する。【写真】楽しそう！写真集のカットを紹介する白濱亜嵐白濱亜嵐、片寄涼太、数原龍友、小森隼、佐野玲於、中務裕太によるダンス＆ボーカルグループ・GENERATIONS。6人がスタジオだけでなく、“ホーム”である東京・中目黒、結成初期にライブを行ったステージ、行きつけの中華料理店、夕暮れの海岸など、