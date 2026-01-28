タレントの新山千春が２７日、日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」で、長女の中学受験について、独特の志望校の決め方を明かした。この日は「中学受験のリアルを語る夜」と題し、子供を中学受験させた著名人が出演。その中で新山は、長女を受験させたのは「小学校の時にクラスの半数以上が受験する環境だった」ことから「受験させる気持ちはなかったが、友達と同じ環境で、塾に行きたがったので。将来の選択肢が増え