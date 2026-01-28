27日に公示された衆院選（2月8日投開票）は定数465議席（小選挙区289、比例代表176）で、有権者はそれぞれ「小選挙区」と「比例代表」の2つの投票を行う。そのため、投票所に行くと、候補者名を書く票と、政党名を書く票の計2枚の投票用紙を受け取る。なぜ、こうした複数の制度を組み合わせているのか。その経緯を解説する。小選挙区制とは？まず、小選挙区制は、全国を289の選挙区に分け、それぞれの選挙区で最も多くの票を得た候