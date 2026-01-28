昨年夏にボルシアMGからアヤックスに移籍した板倉滉に早くもドイツから移籍話が舞い込んできている。『Transfermarkt』など複数のドイツメディアは、ヴォルフスブルクが板倉の獲得に向けて動き出し、既にアヤックスと移籍に向けた交渉を行ったと伝えている。ブンデスリーガで現在12位と下位に沈むヴォルフスブルクは、シーズン後半での巻き返しに向けてトゥールーズのチャーリー・クレスウェルの獲得を狙っていたが失敗に終わり、