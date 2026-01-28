レアル・マドリードのフベニール世代に所属するU-17スペイン代表FWエンツォ・アウヴェスが、プロ契約を勝ち取った。レアルではチャンピオンズリーグ（CL）制覇など多くのタイトルに貢献した元ブラジル代表DFマルセロ氏の息子であるエンツォは、2017年にレアルのアカデミーに入団。ストライカーとして多くのゴールを量産し、昨年12月には飛び級でカスティージャ（Bチーム）に招集されていた。エンツォは自身のInstagramで「初めての