トーマス・フランク監督が今季から指揮するトッテナム・ホットスパーはチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズでは決勝トーナメントにストレートイン圏内の5位。しかし、プレミアリーグでは5試合未勝利で順位も14位に沈んでいる。そんなトッテナムでは守護神であるイタリア代表GKグリエルモ・ヴィカーリオにインテルからの関心が取り沙汰されており、退団の可能性が浮上している。そうしたなか、イタリア『Gazzetta dello Spo