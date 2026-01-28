2500万円のスーパースポーツ警察車両2026年1月22日、三重県警察は毎年恒例の年頭視閲式を実施しました。三重県津市にあるメッセウイングNHWの会場内と野外の駐車場を使用した大規模なもので、180人以上の警察官と多数の車両が参加していました。【写真】車高低ッ!! 「最新NSXパトカー」前後左右をイッキ見！どの車両も個性的でしたが、その中でもひときわ大きな注目を受けていたのが、日本で唯一となる2代目「NSX」ベースのパ