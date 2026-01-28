大リーグ移籍を断念した西武・高橋光成投手（28）が28日、埼玉県所沢市の球団事務所で契約更改交渉に臨み、4000万円増の年俸2億5000万円（推定）でサインした。更改後、囲み取材に応じた高橋光は「一番必要とされるところで投げたいと思っていた。フルMAXで投げて頑張りたい」と力を込めた。かねて大リーグ挑戦を希望していた高橋光は今オフ、ポスティングシステムを利用して移籍を目指した。メジャー3球団からオファーが