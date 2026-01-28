長崎県警佐世保署は２７日、佐世保市のバス運転手の男（６１）を不同意わいせつの疑いで逮捕した。発表によると、２０２４年４月２１日、同市内に駐車中の車両内で、県内の１０歳代男子学生の体を触るなどした疑い。容疑を認めている。同署によると、車内は２人だけの状態だった。現在は当時とは別のバス会社に勤めているという。昨年６月に男子学生から相談を受けた家族が、「バスの運転手に体を触られたようだ」と届け出た