TBS「王様のブランチ」の元リポーターとして知られるタレントの鈴木あきえ（38）が、27日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）に出演。思い出の曲について語った。鈴木は2017年に一般男性と結婚、7歳の長男と5歳の長女を育てており、現在第3子を妊娠中。同番組は昨年12月の収録だったため、鈴木は「今妊娠8カ月半ぐらいで、オンエア時期がもう臨月なので、たぶんオンエアを見ながらソワソワしてる」と語っ