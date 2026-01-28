警視庁は27日、国内最大級のスカウトグループで「トクリュウ」とされる「ナチュラル」の会長の男を逮捕した。同組織は1500人以上のメンバーを抱え、女性を違法に紹介し約45億円を得ていたとされる。警察はトップの逮捕を機に全容解明と組織解体を目指している。会社のように細分化された1500人の巨大組織27日午後5時前、スカウトグループ「ナチュラル」の会長である小畑寛昭容疑者（40）が東京・羽田空港に到着した。公開手配から